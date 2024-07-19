Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir