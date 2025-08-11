Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde Dardanos mevkisinde yangın çıkarak itfaiye ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.