Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Çanakkale'nin Kepez beldesinde Dardanos mevkisinde yangın çıkarak itfaiye ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel