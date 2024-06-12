Çanakkale'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kumköy köyü yakınında başlayan yangına hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.