Çanakkale'de Orman Yangını: Çok Sayıda Ev Zarar Gördü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Yiğitler köyünde çıkan orman yangını, Saçaklı köyünde birçok evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Karadan müdahaleye devam ediliyor.
YANGINDA EVLER ZARAR GÖRDÜ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkan orman yangına karadan müdahale devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle Saçaklı köyünde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ, (Çanakkale),
