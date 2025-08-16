Çanakkale'de Orman Yangını: 1 Köy Tahliye Edildi

1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde ormanda yangın başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karardan müdahale ediliyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDÜHALE EDİLİYOR

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gelibolu ilçesi Cumalı köyü mevkiinde saat 16.28'de başlayan orman yangına; 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürmektedir" denildi.

1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Cumalı ve Tayfur köyleri arasındaki bir bölgede çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Eceabat Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir" dedi.