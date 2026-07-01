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Çanakkale'de organize suç örgütlerine operasyon: 7 tutuklama

Çanakkale'de organize suç örgütlerine operasyon: 7 tutuklama
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Çanakkale'de polis ekiplerinin organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE'de, polis ekipleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüpheli takibe alındı. 3 ay süren takip sırasında şüphelilerin hiyerarşik düzen içerisinde birlikte hareket ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 9 şüpheliye yönelik 26 Haziran'da operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonlarda ekiplerin aramalarında, 13 adet 9x19 fişek, suça konu bilgileri içeren ajanda, 8 cep telefonu ve çek ve senetler ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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