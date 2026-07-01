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Çanakkale'de organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'de polisin düzenlediği organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda fişek, ajanda, cep telefonu ile çek ve senetler ele geçirildi.

Çanakkale'de polisin düzenlediği organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, il genelindeki organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin oluşturulan hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 fişek, 1 suça konu bilgileri içeren ajanda, 8 cep telefonu ile çek ve senetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay
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