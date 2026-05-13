Çanakkale'de ölü yunus sahile vurdu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

Behram köyündeki Kadırga Koyu'nda ölü bir yunusun sahile vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ve belediye ekiplerine bildirdi.

Yunusun, ekiplerin kıyıdaki incelemesinin ardından Ayvacık Belediyesi görevlilerince gömüleceği öğrenildi.