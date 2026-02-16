Çanakkale'de ölü yunus sahile vurdu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde fırtına nedeniyle sahile vuran ölü yunus, vatandaşlar tarafından bulundu. Yetkililer, incelemenin ardından yunusun gömüleceğini açıkladı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.
Ayvacık'ta, ölü yunusun sahile vurduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İlçede etkili olan fırtına ölmüş olabileceği değerlendirilen yunusun kıyıdaki incelemenin ardından yetkililerce gömüleceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel