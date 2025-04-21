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Çanakkale'de Okul Güvenliği İçin Denetimler Artırıldı

Çanakkale'de Okul Güvenliği İçin Denetimler Artırıldı
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Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il merkezinde bulunan 38 okulun çevresindeki denetimlerin artırıldığını ve öğrenci güvenliği için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, il merkezimizdeki 38 okulun çevresinde denetimleri artırdıklarını bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çocuk Şube Müdürlü koordinesinde il merkezindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 38 okulun çevresinde denetimleri artırdıklarını belirtti.

Çanakkale'de 72 okul sorumlusu personel ve 25 görevli ekip ile okul giriş ve çıkış saatlerinde sahada olarak öğrencilerin güvenliğini sağladıklarını aktaran Kurt, "Ayrıca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğümüz koordinesinde, öğrenci servis araçlarını da düzenli olarak denetliyoruz. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, tüm mücadelemiz, onların güvenliği ve huzuru için." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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