Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü - Haberler

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Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tartıştıkları oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba hayatını kaybetti.

Ilgardere köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa K. (36) ile annesi Refika (66) ve babası Ali K. (63) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa K. tartışma sonucu annesi ve babasını bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale Jandarma Güncel Haberler

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