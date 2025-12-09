Çanakkale'de oğlu tarafından kesici aletle yaralanan kadın öldü

Çanakkale'de oğlu tarafından kesici aletle yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Barışkent Mahallesi Ege Sokak'taki bir sitede dün oğlu Ö.Y. tarafından yaralanan F.Y.G, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Avukat Ö.Y'nin henüz bilinmeyen nedenle kesici aletle yaraladığı annesi F.Y.G, şüphelinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Herhangi bir baroya kaydının bulunmadığı ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Ö.Y. ile önceki akşam yaşanan kavga sonrası evden ayrıldığı bildirilen üvey baba da polis tarafından gözaltına alınmıştı.