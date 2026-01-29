Haberler

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Çanakkale'de sağanak yağış ve fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Yasak, güvenlik ve can emniyeti amacıyla alındı.

ÇANAKKALE'DE MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE YASAK GETİRİLDİ

Çanakkale'de sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı saat 20.00 itibariyle yasaklandı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; trafik güvenliği ve can emniyetinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet, motokuryelerin 29.01.2026 Perşembe günü saat 20.00 itibariyle trafiğe çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
