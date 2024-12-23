Çanakkale'de Motosiklet Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çan-Biga Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 17 AGE 096 plakalı motosiklet, 17 AH 876 yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerin kaza yerine geldi.
Kazada 17 yaşındaki Mert G. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.K, Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel