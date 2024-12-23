Çanakkale'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüs ve motosikletin karıştığı kazada yaşamını yitiren 17 yaşındaki Mert Gül, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene aile, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otobüs ile motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.
Dün akşam Çan-Biga Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mert Gül için öğle vakti Muhammed Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreni öncesi Gül'ün ailesi taziyeleri kabul etti.
İlçe Müftüsü Mustafa Ekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Gül'ün ailesi, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.