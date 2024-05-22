Çanakkale'de motosiklet kazasında 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Bayramiç Kıbrıs Caddesi'nde, 17 TG 632 plakalı motosiklette seyir halinde bulunan Bayramiç Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Ege Zengin, direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.
Kazayı görenlerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zengin, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.