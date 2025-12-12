Çanakkale'de modern etüt merkezi hayata geçirilecek

Çanakkale Belediyesince, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla modern bir etüt merkezi hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları devam eden Barbaros Mahallesi'ndeki etüt merkezi projesi kapsamında toplam 774 metrekare kapalı alana sahip, 2 katlı yapı içerisinde kütüphane, grup çalışma alanları ve bireysel çalışma odaları yer alacak.

Merkez, 24 saat hizmet vererek öğrencilerin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.