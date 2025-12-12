Haberler

Çanakkale'de modern etüt merkezi hayata geçirilecek

Çanakkale'de modern etüt merkezi hayata geçirilecek
Çanakkale Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Barbaros Mahallesi'nde 24 saat hizmet verecek modern bir etüt merkezi inşa ediyor. 774 metrekare alana sahip merkez, kütüphane ve çalışma alanları ile öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek.

Çanakkale Belediyesince, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla modern bir etüt merkezi hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları devam eden Barbaros Mahallesi'ndeki etüt merkezi projesi kapsamında toplam 774 metrekare kapalı alana sahip, 2 katlı yapı içerisinde kütüphane, grup çalışma alanları ve bireysel çalışma odaları yer alacak.

Merkez, 24 saat hizmet vererek öğrencilerin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
