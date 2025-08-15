Çanakkale'de Mera Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan mera yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıkan mera yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çan'ın Alibeyçiftliği köyü Ilıca mevkisindeki köy merasında akşam saatlerinde yangın başladı.
Köy muhtarı Özgür Kuş'un ihbarı üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve Çan Belediyesine ait 2 itfaiye aracıyla yoğun şekilde müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında ilk belirlemelere göre 5 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel