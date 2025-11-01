Çanakkale'de Kömür İşletmesinde İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir kömür işletmesinde meydana gelen kazada 43 yaşındaki işçi Ramazan Dönmez hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme başlatıldı.
İlçeye bağlı Kulfal köyü yakınlarındaki işletmedeki kömür bandında iş kazası yaşandı.
Kazaya ilişkin olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel