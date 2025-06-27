Çanakkale'de Kereste İşletmesinde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Terzialan Beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde Erdem Orta'ya ait kereste işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden Çan Belediyesi ve Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel