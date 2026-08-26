Alzaymır Hastası Yaşlı Adam İçin Arama Sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 79 yaşındaki Hasan Cihan'ı arama çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Sazlı altı mevkisindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek önceki gün ayrılan Cihan'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü çevresindeki zeytinlik ve ormanlık alanlardaki arama çalışmalarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile AFAD ve AKUT ekipleri katılıyor.

Sazlı köyü sakinleri de arama çalışmalarını yürüten ekiplere destek veriyor.

Kaynak: AA