Çanakkale'de Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuk Bulundu
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki M.A., yapılan arama çalışmaları sonucunda orman yolunda bulundu ve ailesine teslim edildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu.

Yenice ilçesine bağlı Umurlar köyünde öğle saatlerinde evin önünde oyun oynayan M.A'nın kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra köylülerin de destek verdiği çalışmalarda köy içindeki boş samanlıklar ve bahçeler arandı.

AFAD ekipleri dronla tarama yaptı.

Kayıp çocuk orman yolunda vatandaşlar tarafından bulunup jandarmaya ardından da ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
