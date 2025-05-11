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Çanakkale'de Kasten Öldürme Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Çanakkale'de Kasten Öldürme Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
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Çanakkale'de, kasten öldürme suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ş. (50), Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Çanakkale'de kasten öldürme suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, firari hükümlü N.Ş. (50), gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, polis ekiplerince ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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