Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (3)

Çanakkale'de dün başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Sahillerdeki beyaz örtü, 1915 Çanakkale Köprüsü ile aynı fotoğraf karesinde birleşince, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.