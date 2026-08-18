Lapseki'de kamyon bariyere çarptı: 2 ölü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, kamyonun bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Arif Silleli (45) idaresindeki 35 BYJ 334 plakalı kamyon, Umurbey beldesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yolu ayrımındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Afganistan uyruklu Zekrullah Khodayar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA