Çanakkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Tongurlu köyüne giden N.O. (65) yönetimindeki 17 TH 242 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.D. (60) yönetimindeki 17 TN 969 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle R.D. yönetimindeki otomobil takla atarak yolda ters döndü. Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan R.D., Z.D., N.O., G.U. ve N.O. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.