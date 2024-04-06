Çanakkale'de Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla çarşı içindeki tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde teravih namazı sonrasında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camideki programda, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz tarafından Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi konusunda vaaz verildi, dua edildi.

Teravih namazının ardından caminin imamı Musa Sarı, dualarla 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif'i dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirdi.

Erkekler ve kadınlar ayrı ayrı sıraya girerek, cam fanustaki Sakal-ı Şerif ziyaretini gerçekleştirdi.

Müftü Temiz, ramazan ayı ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtıklarını belirterek, "Peygamber Efendi'mizin sünnetlerini hayatımıza uygulayarak yaşayacağımız bir hayat, bizi Rabb'imize yaklaştırır." dedi.