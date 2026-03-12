Çanakkale'de 23 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

ÇANAKKALE'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 23 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 23 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda insan kaçakçılığında kullandığı değerlendirilen 1 taksi, 4 can simidi, 4 can yeleği ve 2 el hava pompasına el konuldu. Yakalanan kaçak göçmenler işlemler için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Öte yandan polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör şüphelisi tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı