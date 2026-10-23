Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarmanın Bayramiç ve Ayvacık'ta 11-15 Ekim'de düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda 50 kök Hint keneviri, 2 bin 637 gram esrar ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında, Bayramiç ve Ayvacık Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, 11-15 Ekim'de operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik operasyonlarda 2 adreste yapılan aramalarda 50 kök Hint keneviri, 2 bin 637 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu

İşte tutuklu iş insanının parayı kaçırdığı ülke! Dev servet donduruldu
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var
Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme! Ailenin avukatlarına soruşturma açıldı, 6 kişilik liste inceleniyor

Rojin Kabaiş'in avukatlarına soruşturma! 6 kişilik liste mercekte
Milli yıldızla aşk yaşayan modelden yürek hoplatan paylaşımlar

Milli yıldızın sevgilisinden olay pozlar!