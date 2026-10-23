Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında, Bayramiç ve Ayvacık Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, 11-15 Ekim'de operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanımına yönelik operasyonlarda 2 adreste yapılan aramalarda 50 kök Hint keneviri, 2 bin 637 gram esrar, 30 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA