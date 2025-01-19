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Çanakkale'de İşçilerin Kaldığı Barakada Yangın Çıktı

Çanakkale'de İşçilerin Kaldığı Barakada Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Kepez beldesinde işçilerin kaldığı barakada meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken, yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Caddesindeki bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevlerin büyümesi üzerine işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Enishan Keskin - Güncel
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