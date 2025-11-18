Çanakkale'de Huzur Uygulamalarında İki Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10-17 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 6 bin 831 kişi, 1917 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 24 kişinin yakalandığı uygulamalarda 291 araç sürücüsüne idari trafik para cezası kesildi.

Uygulamalarda toplamda, 670 gram narkotik madde, 258 adet narkotik içerikli hap ele geçirildi. Hakkında adli işlem yapılan 45 şüpheliden 2'si tutuklandı.