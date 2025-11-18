Haberler

Çanakkale'de Huzur Uygulamalarında İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında 6 bin 831 kişi ve 1917 araç incelendi. 24 aranan şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı. Ayrıca, narkotik madde ve hap ele geçirildi.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10-17 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 6 bin 831 kişi, 1917 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 24 kişinin yakalandığı uygulamalarda 291 araç sürücüsüne idari trafik para cezası kesildi.

Uygulamalarda toplamda, 670 gram narkotik madde, 258 adet narkotik içerikli hap ele geçirildi. Hakkında adli işlem yapılan 45 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi bekleyen tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz, alarm zilleri çalıyor

Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz

