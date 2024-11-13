Çanakkale'de Huzur Uygulamaları Sıklaştırıldı

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarının sıklaştırıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarını sıklaştırdıklarını belirtti.

Okul etrafı, yurt çevreleri, metruk binalar, kalabalığın olduğu eğlence alanları, alışveriş merkezlerinin çıkışları ile kentteki her iki kordon boyunun 7 gün 24 saat esasına göre ekiplerce kontrol edildiğini ifade eden Kurt, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu uygulamaların hepimizin huzuru için olduğunu unutmamanızı rica ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bizim sokaktaki gözümüz sizlersiniz. Lütfen, suça şahit olma anında ihbarda bulunmak için 112 Acil Çağrı Merkezini aramaktan çekinmeyin."

Açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde de toplumsal güvenlik bilincini artırmak, polis-vatandaş ilişkisini güçlendirmek amacıyla sürekli sahada olunduğu, telefonla dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sahte SMS linkleri, sahte para ve kapora dolandırıcılığı gibi konularda vatandaşların bilgilendirildiği kaydedildi.