Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 12 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10-17 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 11 bin 199 kişi ve 3 bin 847 araç kontrol edildi, 1203 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 80 şüpheliden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamalarda 48 gram uyuşturucu, 227 adet sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 116 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA