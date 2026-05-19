Haberler

Çanakkale’de huzur uygulamalarında 18 kişi yakalandı, 72 şüpheliye işlem yapıldı

Çanakkale’de huzur uygulamalarında 18 kişi yakalandı, 72 şüpheliye işlem yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale’de 11-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen huzur uygulamalarında 10 bin 154 kişi ve 3 bin 295 araç kontrol edildi. Aranan 18 kişi yakalanırken, 614 sürücüye ceza kesildi. Uyuşturucu, silah, kaçak sigara gibi malzemeler ele geçirildi; 1 kişi uyuşturucu ticareti, 1 kişi nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı. Ayrıca 5 düzensiz göçmen yakalandı, 114 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale'de polis ekiplerince huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-18 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 154 kişi ve 3 bin 295 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalandı, 614 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda, 176,48 gram narkotik madde, 20 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız silah, 60 fişek, 21 kök kenevir bitkisi, 3 bin 740 doldurulmuş makaron, 2 bin 800 boş makaron, 62 paket gümrük kaçağı sigara, 27 adet puro, 85 paket sigara sarma kağıdı, 9,5 kilogram nargile tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Uygulamalarda 72 şüpheliye adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince yakalanan "nitelikli dolandırıcılık" şüphelisi, sevk edildiği mahkemede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 5 düzensiz göçmen yakalanarak, gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi, olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 114 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919

Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı

Bölge halkı çok mutlu! Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı

Şantiyede kan donduran manzara! Cesedin yanındaki kişi gözaltında
Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı

10 yıllık sır kabuslarla çözüldü: Dede ve babaannesini torunu öldürmüş
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

'Olmaz' diyenlere inat ekti, 5 yıl sabretti! Şimdi Euro ile satıyor
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul gezisi kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti