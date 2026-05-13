Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

Güncelleme:
Çanakkale'de polis ekiplerince huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4-11 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 12 bin 214 şahıs, 3 bin 305 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı, 571 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplamda 378,58 gr narkotik madde, 77 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız silah, 9 adet fişek, ele geçirildi, 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Mart'ta Bozcaada'da meydana gelen "nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili devam eden çalışmalarda 1 şüpheli tutuklandı. İştirak halinde olduğu tespit edilen ve 6 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 Mayıs'ta meydana gelen "fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama" olayı ile ilgili devam eden çalışmalarda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 122 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
