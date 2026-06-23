Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün 15-22 Haziran tarihleri arasında kent genelinde yaptığı huzur uygulamalarında 10 bin 815 kişi ve 3 bin 442 araç kontrol edildi. Denetimlerde 542 araç sürücüsüne ceza kesilirken, çeşitli suçlardan aranan 13 kişiden 6'sı tutuklandı. Ayrıca 15 gram narkotik madde, 681 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 48 mermi ele geçirildi. Motosiklet ve işyeri hırsızlığı, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan toplam 13 kişi tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulamaları yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15-22 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 815 kişi ve 3 bin 442 araç kontrol edildi, 542 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.
Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 13 kişiden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Toplamda, 15 gram narkotik madde, 681 adet uyuşturucu hap, 2 adet tabanca ile 48 adet mermi ele geçirildi.
Denetimlerde 59 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan işlem yapılan 1 şüpheli adli makamlarca tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İşyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 60 şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.