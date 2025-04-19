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Çanakkale'de 'Huzur' Toplantısı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de 'Huzur' Toplantısı Gerçekleştirildi
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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında, emniyet müdür yardımcıları ve 11 ilçe emniyet müdürünün katılımıyla 'Çanakkale'nin huzuru' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda okul çevresi güvenliği, uyuşturucu ile mücadele ve genel asayiş konuları ele alındı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında "Çanakkale'nin huzuru" konulu toplantı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya emniyet müdür yardımcıları ile 11 ilçe emniyet müdürü katıldı.

Toplantıda merkez ve ilçelerdeki polis bölgesinde yürütülen faaliyetler görüşüldü.

Kurt, merkez ve ilçelerdeki okul çevresi güvenliği, uyarıcı ve uyuşturucu ile mücadele, araç ve motosiklet denetimleri, düzensiz göçmen ve genel asayiş konuları başta olmak üzere ayrıntılı bilgi aldı.

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Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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