Çanakkale'de Hurdalıkta Çıkan Yangın 2 Eve Sıçradı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 2 eve sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının nedeni araştırılıyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde hurdalıkta çıkıp 2 eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Beldeye bağlı Yeni Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 2 eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında hurdalıkta ve evlerde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
