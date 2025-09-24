Haberler

Çanakkale'de Hurdalıkta Çıkan Yangın 2 Eve Sıçradı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 2 eve sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Beldeye bağlı Yeni Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 2 eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında hurdalıkta ve evlerde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
