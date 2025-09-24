Çanakkale'de Hurdalıkta Çıkan Yangın 2 Eve Sıçradı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde hurdalıkta çıkıp 2 eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Beldeye bağlı Yeni Mahallesi'ndeki bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 2 eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında hurdalıkta ve evlerde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.