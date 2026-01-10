Haberler

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturarak ulaşımı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Çanakkale'de gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, dışarıda bulunanlar kaldırımların kenarında güçlükle yürüdü.

Sürücüler, su birikintileri arasında trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Barbaros Mahallesi ile Atatürk Caddesi'nin bazı bölümleri suyla kaplandı.

Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, birikinti oluşan noktalarda suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor