Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, 4 kişi yakalandı ve 77 düzensiz göçmen Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenen 9 operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 77 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan operasyonda 5 araca da el konuldu.

Kaynak: AA / Burak Akay
