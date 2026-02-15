Çanakkale'de fırtına balkon duvarını yıktı, ağaçları devirdi

Haberler

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, bir apartmanın balkon duvarı yıkıldı ve park halindeki iki otomobil zarar gördü. Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırarak yolları tekrar ulaşıma açtı.

ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle bir evin balkon duvarı yıkıldı, ağaçlar devrildi: Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki iki otomobil zarar gördü.

Çanakkale'de, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle kentte çok sayıda ağaç devrilirken, İnönü Caddesi üzerinde devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Ayrıca Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinin balkon duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı. Öte yandan fırtına nedeniyle devrilen bir başka ağaç ise park halindeki iki otomobile zarar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
