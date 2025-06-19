Çanakkale'de Fabrika Patladı: 1 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Etili köyü ile Ahlatlıburun köyü arasında bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında, fabrikada işçi olarak çalışan Erdal U. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Çan Belediyesi itfaiye ekibi ile UMKE ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.