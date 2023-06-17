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Çanakkale'de evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'de evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Havva Keleş'e (80) ait evde sobadan kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı. Yangın sonrası yapılan müdahalede Havva Keleş hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Ovacık köyünde Havva Keleş'e (80) ait iki katlı evde sobadan kaynaklandığı öne sürülen yangın çıktı.

Köy sakinlerinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, sağlık ve Biga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, evin çöken tavanının altından çıkardığı Havva Keleş'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Serten Akkaya - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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