Haberler

Çanakkale'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Kepez beldesinde bir tartışma sonucunda D.Ü. isimli bir kişi, eşi E.Ü.'yü bıçakla ağır yaraladı. D.Ü. daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Çanakkale'de bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 960 TOKİ Konutları'nda, iş yeri hekimi olduğu öğrenilen D.Ü. ile eşi E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ü, eşi E.Ü'yü bıçakla ağır yaraladı. E.Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bıçakla kendisini de ağır yaralayan zanlı ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği, zanlının tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi

Katliam otobüsünden bir acı haber daha! Can kaybı sayısı arttı
Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici

Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
TOGG'dan yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ile 750 bin lira kredi

TOGG'dan araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Yüzde 0 faizle dev kredi
Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

Juventus'tan resmi açıklama