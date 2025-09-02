Çanakkale'de Engelsiz İşbaşı Eğitim Programı Başvuruları Başladı

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce engelli bireylerin ve ailelerinin iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Engelsiz İşbaşı Eğitim Programı (İUP) başvuruları başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, adayların başvurularını 6 Eylül'e kadar "engelsiz.iskur.gov.tr" adresinde yer alan "Engelsiz İUP Başvuru" butonu üzerinden e-şube aracılığıyla yapabileceği belirtildi.

Engelli bireylerin iş hayatına uyum sağlamaları, mesleki deneyim edinmeleri ve istihdam süreçlerinde daha etkin rol almaları amacıyla hayata geçirilen Engelsiz İUP kapsamında, Çanakkale'de 10 kurumda uygulama yapılacağı ve her kurum için 5 kontenjan ayrıldığı aktarıldı.

Seçmelerin liste yöntemiyle yapılacağı, mülakatların 9-10 Eylül'de tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, 22 Eylül'de başlayacak programın, 29 Mayıs 2026'da sona ereceği kaydedildi.

Programda önceliğin engelli bireyler için olduğu, aynı zamanda engelli bireylerin anne ve babalarının da başvuruda bulunabileceği belirtildi.