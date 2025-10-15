Haberler

Çanakkale'de Emekli Astsubay Silahlı Saldırıyla Öldürüldü

Çanakkale'de komşusu tarafından silahla vurulan emekli jandarma astsubay Gökhan Yılmazbaş'ın cenazesi askeri törenle defnedildi. Olay, çocukların kavgası yüzünden yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşti.

Çanakkale'de tartıştığı komşusu tarafından silahla vurularak öldürülen emekli astsubayın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Esenler Mahallesi Bahçelievler 10. Etap Kutluay Apartmanı'nda yaşanan olayda komşusu sağlık astsubayı C.B. tarafından silahla vurularak öldürülen emekli jandarma astsubay Gökhan Yılmazbaş için ikindi vakti Kınalı Kuzular Camisinde askeri tören düzenlendi.

Yılmazbaş'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Yılmazbaş'ın cenazesi Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Alper Selvi, Baro Başkanı Ardahan Dikme ile ailenin yakınları ve askerler katıldı.

Olay

Çocukların kavgası yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay Gökhan Yılmazbaş ile hastanede görevli sağlık astsubayı C.B. dün akşam saatlerinde evlerinin önünde tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine C.B, Yılmazbaş'ı apartmanın girişinde sırtından silahla vurup öldürmüştü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
