Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 4 zanlı tutuklandı. 11 düzensiz göçmen yakalanırken, operasyon kapsamında çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Çanakkale'de, 11 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki çeşitli ülkelere mensup 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Polis ekiplerince 3 otomobil, 14 bin 400 lira, 8 can simidi, 3 can yeleği ile 2 hava pompasına el konuldu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay
