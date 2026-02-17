Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 37 düzensiz göçmen yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen merkezine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.
Harekete geçen "TCSG-6" ve "KB-111" botlarına bağlı ekipler, Afganistan uyruklu 15'i çocuk 37 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan şüpheliyi yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel