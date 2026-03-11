Haberler

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan dökme yük gemisi karaya oturdu

Güncelleme:
189 metre uzunluğundaki Panama bayraklı dökme yük gemisi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası yaparak karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma operasyonuna başladı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası yapan 189 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi karaya oturdu.

Rusya'nın Novorossisk kentinden Mısır'daki Dekheila Limanı'na gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı 189 metre uzunluğundaki 'NOTA APP' isimli dökme yük gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Sürüklenen gemi bir süre sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-21' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KURTARMA-21 Römorkörümüz ve KEGM-8 Botumuz olay yerindedir. Balıkadamlarımızın sualtı dalışından sonra kurtarma operasyonuna başlanacaktır" denildi.

Öte yandan, makine arızası yapan gemi nedeniyle boğaz trafiği saat 18.30 itibariyle tüm geçişlere kapatıldı.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
