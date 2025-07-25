Çanakkale'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çanakkale'de Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili devrilerek yaralanmasına yol açtı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şaban C. idaresindeki 17 SC 552 plakalı otomobil, Söğütlü köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan Şaban C, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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